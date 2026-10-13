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Gündem 201 bin lira maaşı var ama bamya alamıyormuş: Parayı nerede yiyorsun Ali Naili Bey?
Gündem

201 bin lira maaşı var ama bamya alamıyormuş: Parayı nerede yiyorsun Ali Naili Bey?

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201 bin lira maaşı var ama bamya alamıyormuş: Parayı nerede yiyorsun Ali Naili Bey?

Pavyon işletmecisi bir kadını müftü karısı diye göstermeye çalışmaktan bile utanmayan solak tayfanın toplumu salak yerine koymaya kalktığı son algı girişimine, Nefes yazarı Memduh Bayraktaroğlu imza attı. 201 bin liradan fazla emekli maaşı olan eski bakan ve milletvekili Ali Naili Erdem’in kilosu 500 liralık bamyayı alamadığı algısı kamuoyunda öfke çekti. Fiyatının pahalı olmasına rağmen bir maaşıyla yaklaşık yarım ton bamya alabilecek olan Erdem’e toplum haklı olarak “Parayı nerede yiyorsun Ali Naili Bey’ sorusunu yöneltti.

Nefes yazarı Memduh Bayraktaroğlu, eski bakan ve eski başbakan yardımcısı 99 yaşındaki Ali Naili Erdem ile yaptığı telefon görüşmesini yazarak yine beceriksiz bir algı operasyonuna kalktı: “Ali Naili Erdem dün telefonda anlattı… Apartman görevlisine, “Git sor bakalım bamya var mı? Kilosu kaç para?” diyor… Az sonra görevli gelip, “Var efendim, kilosu 500 lira” diyor… Emekli maaşıyla geçinen Ali Naili Bey, fiyatı pahalı buluyor, “Kalsın çocuğum, biz yiyemeyiz” diyor ve bamya almaktan vazgeçiyor…"

KAHROLDUM

"Dört kez bakanlık, bir kez başbakan yardımcılığı, 20 yıl milletvekilliği ve diğer zamanlarında da serbest avukatlık yapmış bir devlet insanının hayatıyla… Günümüz siyasetçilerinin etrafında konuşulan olağanüstü servetler arasındaki uçuruma kahroldum… Bir tarafta, devletin imkânlarını kişisel zenginliğe dönüştürmeden yaşlanabilmiş bir siyasetçi… Diğer tarafta, kamu görevleriyle elde edilen gelirlerin açıklayamayacağı büyüklükte servet iddiaları… Bir ülkede 4 kez bakanlık, 1 kez başbakan yardımcılığı, 20 yıl milletvekilliğive diğer zamanlarında da serbest avukatlık yapmış bir devlet insanı, bamyanın kilosunu sorup, 500 lirayı pahalı bulduğu için almaktan vazgeçerken siyasetçilerin milyarları konuşuluyorsa… Orada yalnızca gelir dağılımı değil, adalet duygusu da ağır yara almış demektir…”

YA İDRAK SORUNU VAR YA DA CİMRİ

Ali Naili Erdem’in emekli maaşının 200 bin liranın üzerinde olmasına rağmen 500 liralık bamyayı alamadığı iddiası, CHP’lilerin pavyon işletmecisi bir kadını müftü karısı diye topluma yutturmaya çalışmasını hatırlatırken sosyal medyada yapılan yorumlarda ise “201 bin lira maaşı var ama bamya alamıyormuş! Parayı nerede yiyorsun Ali Naili Bey?”, “Siz asgari ücretle, 3 kuruş emekli maaşıyla geçinen milyonlarca emekli ile dalga mı geçiyorsunuz? Şu gelirle bamya alamıyorsan ya mahkemeden vasi atanması gereken para idrak sorunun vardır ya da cimrisindir” tepkileri öne çıktı.

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Yorumlar

ORAK ÇEKİÇ

ben dün halden 80 liraya aldım kilosunu .bunların derdi milletin ne yiyip yiyemedeği değil ,dert milleti kışkırtmak.bunlar millete koyun,göbeği kaşıyan adam diyen, çok türkçü, kod adı kulanan tayfalardır.

resat

birzamanlar tek parti sultası vardı ,sonra asker postalıyla ,ihtilalle iktidar oldular, sonra ayarlanmış vesayet düzeninde seçim kazanmasalarda iktidardılar,,reis sırtını millete dayadı ,tüm oyunları bozdu ,şimdi tek birşey kaldı ellerinde '' MİLLET AÇ'' bunu sakız ettiler çiğniyorlar, sizmi açsınız hiçte öyle görünmüyor ,yunana haftasonu gezisine gitmek için kuyrukta beklerken bunu söylemeniz hiç inandırıcı olmuyor ,sizin kitleden başkasıda yemiyor bu yalanları , hizmet ederek ,hizmette yarışarak ,bu topraklarda taş üstüne taş koyarak ,iktidar olmayı öğrenin ve deneyin ,sizi ancak bu kurtarr ,vede bu milletide ,,
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