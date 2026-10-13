Nefes yazarı Memduh Bayraktaroğlu, eski bakan ve eski başbakan yardımcısı 99 yaşındaki Ali Naili Erdem ile yaptığı telefon görüşmesini yazarak yine beceriksiz bir algı operasyonuna kalktı: “Ali Naili Erdem dün telefonda anlattı… Apartman görevlisine, “Git sor bakalım bamya var mı? Kilosu kaç para?” diyor… Az sonra görevli gelip, “Var efendim, kilosu 500 lira” diyor… Emekli maaşıyla geçinen Ali Naili Bey, fiyatı pahalı buluyor, “Kalsın çocuğum, biz yiyemeyiz” diyor ve bamya almaktan vazgeçiyor…"

KAHROLDUM

"Dört kez bakanlık, bir kez başbakan yardımcılığı, 20 yıl milletvekilliği ve diğer zamanlarında da serbest avukatlık yapmış bir devlet insanının hayatıyla… Günümüz siyasetçilerinin etrafında konuşulan olağanüstü servetler arasındaki uçuruma kahroldum… Bir tarafta, devletin imkânlarını kişisel zenginliğe dönüştürmeden yaşlanabilmiş bir siyasetçi… Diğer tarafta, kamu görevleriyle elde edilen gelirlerin açıklayamayacağı büyüklükte servet iddiaları… Bir ülkede 4 kez bakanlık, 1 kez başbakan yardımcılığı, 20 yıl milletvekilliğive diğer zamanlarında da serbest avukatlık yapmış bir devlet insanı, bamyanın kilosunu sorup, 500 lirayı pahalı bulduğu için almaktan vazgeçerken siyasetçilerin milyarları konuşuluyorsa… Orada yalnızca gelir dağılımı değil, adalet duygusu da ağır yara almış demektir…”

YA İDRAK SORUNU VAR YA DA CİMRİ

Ali Naili Erdem’in emekli maaşının 200 bin liranın üzerinde olmasına rağmen 500 liralık bamyayı alamadığı iddiası, CHP’lilerin pavyon işletmecisi bir kadını müftü karısı diye topluma yutturmaya çalışmasını hatırlatırken sosyal medyada yapılan yorumlarda ise “201 bin lira maaşı var ama bamya alamıyormuş! Parayı nerede yiyorsun Ali Naili Bey?”, “Siz asgari ücretle, 3 kuruş emekli maaşıyla geçinen milyonlarca emekli ile dalga mı geçiyorsunuz? Şu gelirle bamya alamıyorsan ya mahkemeden vasi atanması gereken para idrak sorunun vardır ya da cimrisindir” tepkileri öne çıktı.