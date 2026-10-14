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Otomotiv
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Otomobil devi kapanıyor iddiası! CEO açıklama yaptı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devi kapanıyor iddiası! CEO açıklama yaptı

Seat’ın 2029’a kadar sonlandırılabileceği iddiasına CEO Markus Haupt cevap verdi.

#1
Foto - Otomobil devi kapanıyor iddiası! CEO açıklama yaptı

Seat yönetimi, markanın geleceğine ilişkin seçenekleri değerlendirirken mevcut müşterilere servis güvencesi verdi. Seat ve Cupra CEO’su Markus Haupt, Paris Otomobil Fuarı’nda Autocar’a yaptığı açıklamada, faaliyetlerin kademeli olarak sona erdirilmesinin masadaki senaryolardan biri olduğunu kabul etti. Ancak Haupt’a göre bu ihtimal, alınmış bir kapanış kararı anlamına gelmiyor.

#2
Foto - Otomobil devi kapanıyor iddiası! CEO açıklama yaptı

Markaya yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirten Haupt, Seat’ın şirket stratejisindeki yerini koruduğunu ve markaya ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

#3
Foto - Otomobil devi kapanıyor iddiası! CEO açıklama yaptı

Seat’ın geleceğine ilişkin tartışmaların arkasında, kardeş marka Cupra’nın daha yüksek kar marjıyla büyümesi ve Volkswagen Grubu’nun yeniden yapılanma süreci bulunuyor. Autocar’ın haberine göre grup, model çeşitliliğini yarıya indirmeyi değerlendiriyor. Yayının gördüğünü belirttiği belgelerde ise Seat markasının 2029’a kadar sonlandırılması seçeneği yer alıyor.

#4
Foto - Otomobil devi kapanıyor iddiası! CEO açıklama yaptı

Haupt, uzun vadeli gelecek için farklı yolların değerlendirildiğini belirterek nihai kararın alınacağı kesin bir tarih bulunmadığını söyledi.

#5
Foto - Otomobil devi kapanıyor iddiası! CEO açıklama yaptı

Seat’ın ürün gamı Ibiza ve Arona ile sınırlı kalırken, iki model için yeni motor seçenekleri hazırlanıyor. Haupt, yatırımların sürdüğünü göstermek için Ibiza ve Arona’ya 2027’de eklenecek hafif hibrit motorları örnek verdi.

#6
Foto - Otomobil devi kapanıyor iddiası! CEO açıklama yaptı

Ibiza’nın İspanya’da en çok satan otomobilleri olduğunu belirten Haupt, Seat’ın bazı pazarlarda payını artırdığını da ifade etti. Bu tabloyu markanın gücünü koruduğunun göstergesi olarak değerlendirdi.

#7
Foto - Otomobil devi kapanıyor iddiası! CEO açıklama yaptı

Mevcut modeller için açıklanan yatırım planı, Seat’ın yakın vadede ürünlerini geliştirmeyi sürdüreceğine işaret ediyor. Markanın daha uzun vadede nasıl bir ürün stratejisi izleyeceği ise henüz netleşmiş değil.

#8
Foto - Otomobil devi kapanıyor iddiası! CEO açıklama yaptı

Haupt, olası bir kapanışın araç sahipleri açısından yaratabileceği endişelere de yanıt verdi. Seat’ın faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırma kararı alınsa dahi araçlara 15 yıl boyunca servis desteği sunulacağını belirtti. Bu güvenceyi paylaşan Haupt, müşterilerin markanın geleceğine ilişkin tartışmalar nedeniyle endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

#9
Foto - Otomobil devi kapanıyor iddiası! CEO açıklama yaptı

Seat’ın geleceğinde emisyon düzenlemeleri, elektrikli otomobillere geçişin hızı ve müşteri tercihleri etkili olacak. Haupt, karbondioksit hedeflerinin şirketin planlarında şimdiden önemli rol oynadığını, 2030’dan itibaren koşulların daha zorlayıcı hale geleceğini ifade etti. Düzenlemelerde sağlanabilecek esnekliğin kararları etkileyebileceğini belirten Haupt, jeopolitik ortamın ve tüketicilerin elektrikli araçlara yönelme hızının da Seat’ın ilerleyen yıllardaki rolünü şekillendireceğini kaydetti.

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