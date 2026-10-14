Otomobil devi kapanıyor iddiası! CEO açıklama yaptı

Seat yönetimi, markanın geleceğine ilişkin seçenekleri değerlendirirken mevcut müşterilere servis güvencesi verdi. Seat ve Cupra CEO’su Markus Haupt, Paris Otomobil Fuarı’nda Autocar’a yaptığı açıklamada, faaliyetlerin kademeli olarak sona erdirilmesinin masadaki senaryolardan biri olduğunu kabul etti. Ancak Haupt’a göre bu ihtimal, alınmış bir kapanış kararı anlamına gelmiyor.