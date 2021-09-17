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Gündem Muhtar azasını silahla vurdu
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Muhtar azasını silahla vurdu

Adana'da azasını silahla yaralayan muhtar gözaltına alındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan azanın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 13:50:00 -
Muhtar azasını silahla vurdu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde azasını silahla yaraladığı öne sürülen muhtar gözaltına alındı.

Sahil kenarındaki bir lokantada, Gölovası Mahalle Muhtarı Metin G. ile aza Kemal O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin G, tabancayla Kemal O'yu yaraladı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kemal O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Metin G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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