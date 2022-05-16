Muhsin Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenecekti.. Kazada hayatını kaybetti!

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Büyük Birlik Partisi lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir dönem yakın korumalığını yapan polis Erol Yıldız trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yıldız, Muhsin Yazıcıoğlu davasına bakan hakimlerin FETÖ'den ihraç edilmesinden sonra başlayan yeniden yargılama sürecinde tanık olarak dinlenecekti. Erol Yıldız'ın kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybettiği iddia edildi.

Kaza mı suikast mı?

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili davanın 23 Mayıs'ta görülecek duruşmasında tanık olarak dinlenmesi planlanan Erol Yıldız, iddiaya göre, Ankara Keçiören'deki evinden saat 10:30 sıralarında çıktı. Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan Yıldız'ın otomobili çalışmadı. Bunun üzerine Yıldız, otomobilini iterek çalıştırmak istedi. Yıldız, bu sırada geri gelen aracının altında kaldı.

Ağır yaralanan ve ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yargılama sürecine müdahale ettikleri öne sürülen 19 kişi ile ilgili bildiklerini anlatacaktı!

Yıldız, merhum Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya, Fetullah Gülen ve FETÖ yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri iddia edilen 19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek 3 korumadan biriydi. Yıldız, 23 Mayıs Pazartesi günü görülecek duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile katılacaktı.