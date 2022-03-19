Muhlis Berberoğlu'ndan beklenmedik Erkan Oğur çıkışı: Büyük riyakarlık!

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Müzisyen Muhlis Berberoğlu, T24'e konuştu.

Erkan Oğur'un, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın seslendirdiği türküye enstrümanı ile katılması sebebi ile linç edilmesini değerlendiren Berberoğlu, siyaset değil müzik yapmayı tercih ettiğini belirterek, "İbrahim Kalın ile bağlama çaldım diye linç edilmem bence çok büyük bir faşistlik.” dedi.

'Riyakarlık'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın seslendirdiği "Hiç oldum." türküsüne kopuzu ile eşlik eden Erkan Oğur, kendi mahallesi tarafından linç edilince gerim adım atarak, "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim.” ifadelerini kullanmıştı.

Erkan Oğur'un gelen tepkilere cevabını da değerlendiren Muhlis Berberoğlu, "Erkan abinin verdiği cevaba kesinlikle katılmıyorum, çok büyük bir faciaydı o, riyakârlık." dedi.