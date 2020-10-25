Muhittin Böcek’in durumu kritik
Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisi süren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu duyuruldu.
Açıklamada, "Son dönemde olumlu gelişmeler olmakla birlikte enfeksiyon bulguları devam etmekte, durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır" ifadesine yer verildi. Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Daha iyi nefes alabilmesi Böcek’in nefes borusuna da delik açılmıştı.