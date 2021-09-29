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Gündem Mühimmat ele geçirildi! PKK’ya darbe
Gündem

Mühimmat ele geçirildi! PKK’ya darbe

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 17:06:00 -
Mühimmat ele geçirildi! PKK’ya darbe

Türkiye terör örgütü hain PKK’ya nefes aldırmıyor. Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl merkezi ile Çukurca ilçesi kırsalında Jandarma özel harekat ve komando birliklerince dün düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen mağaralar tespit edildi.

Yapılan aramada 23 milimetrelik 420 uçaksavar mühimmatı, 4 savunma tipi el bombası, 4 RPG-7 roketatar sevk fişeği, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 125 fişek ve 3 şarjör, 2 tüp, 2 güneş paneli, 3 battaniye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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