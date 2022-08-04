Muharrem Sarıkaya'dan Fatih Altaylı'ya 'Hulusi Akar' tepkisi! 'Sözlerinin neresi yanlış?'

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı’nın (AA) Editör Masası programında, Suriyelilere ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Akar, "Biz Türkiye ve Suriye’de 9 milyon Suriyeli kardeşimizin hayatını kolaylaştırıyoruz." dedi.

Hulusi Akar'ın açıklamasını hedef alan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Onca devlet görevinde bulunmuş, onca yüksek rütbe ve makamı işgal etmiş birisinden bu söz çıkmamıştır diye inanmak istedim." dedikten sonra, şu ifadeleri kullandı:

İnanamadım. Demiş. Hem de Anadolu Ajansı’nın editör masasına konuk olmuş, orada söylemiş. Yine inanmadım. "Anadolu Ajansı'nı hacklemiş olabilirler" dedim. İktidarın bir başka güvenilir haber kaynağına yöneldim. TRT Haber’e baktım. Aaaa. Vallahi de demiş, billahi de demiş.

Tam "Türk vatandaşlarının oylarıyla seçilip, Suriyelilerin hayatını kolaylaştırmak da neyin nesi. Suriyelerin hayatını kolaylaştırmak uğruna bizim hayatlarımızı perişan ettiniz" diye yazacaktım ki, hatırladım. Zaten seçilmedi. Atandı. O atamayı yapanlar, inşallah yarın öbür gün ‘Zaten o da, o makama liyakatle gelmemişti’ demezler.

Sarıkaya'dan Altaylı'ya tepki!

Fatih Altaylı'ya tepki, bir diğer Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan geldi. İsim kullanmadan Fatih Altaylı'yı eleştiren Sarıkaya, "Bazı meslektaşlarımın bu cümlelere yönelik değerlendirmelerini şaşırarak okudum... Meseleye ne kadar uzak ve yanlış taraftan baktıkları anlaşılıyor... Söyler misiniz Bakan Akar'ın bu sözlerinin neresi yanlış?.." dedi.

Muharrem Sarıkaya yazısının ilgili bölümünde şunları söyledi:

Bataklıktan üreyen sivrisinek gibi sahadan gelen IŞİD dahil birçok teröristin tüketilmesi, hatta yok edilmesi sadece Suriyelilere verilmiş destek mi?

Yoksa, Türkiye, Avrupa ve hatta Irak’a kadar yayılmasının önlenmesi, insanlığa sunulmuş yaşam güvencesi, kolaylığı mı?

Sahayı gezip dolaşan bilir, Türk Silahlı Kuvvetleri de bütün bunları Suriyelilerle birlikte onların yaşamını kolaylaştırarak sağlıyor.

Baskı kurmuyor, zaptiyelik yapmıyor, kol kola girerek, yaşamlarını daha rahat sürdürebilecekleri ortamları sağlayarak gerçekleştiriyor.

Bunun kadir kıymetini maalesef sokakta bomba patladığında anlıyoruz.

Sahayı dolaşmış biri olarak söylüyorum bunda Akar ve asker arkadaşlarının yılların birikimi ile edinilmiş askeri zekasının önemli bir rolü var...

Bu kadar kırılgan bir alanda başarıyla toplumsal dönüşüme katkı verdiler, sadece sahayı değil toplumun yaşamını da kolaylaştırdılar...