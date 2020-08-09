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Siyaset

Muharrem İnce’yle Yaşar Okuyan birbirine girdi! “Siyasi mevta”

CHP’den ayrılıp parti kuracağı iddialarıyla gündemden düşmeyen Muharrem İnce, son zamanlarda kendisi hakkında ilginç yorumlarda bulunan Yaşar Okuyan’a, “Siyasi mevta” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:10:00 - 2020-08-09 11:14:52
Muharrem İnce’yle Yaşar Okuyan birbirine girdi! “Siyasi mevta”

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde aday gösterdiği Muharrem İnce’nin, partisinden ayrılacağı iddialerı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İnce’nin İstanbul’da yeni parti çalışmalarına başladığı ve daha önce siyaset yapmamış isimlerde yeni bir oluşum içinde bulunacağı ileri sürülüyor.

Söz konusu iddialar çeşitli medya organları tarafından dile getirilirken, Türk siyasetinin en büyük kaybedenleri arasında yer alan; Anavatan Partisi, MHP, Demokratik Türkiye Partisi, Hürriyet ve Değişim Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, Vatan Partisi ve son olarak da CHP'de siyaset yapan Yaşar Okuyan da İnce hakkında birtakım açıklamalarda bulundu.

Okuyan, katıldığı bir programda İnce’nin arkasında AK Partili bir finansör olabileceği iddiasında bulundu.

“Siyasi mevta”

Okuyan’ın sözlerinin ardından Muharrem İnce Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Yaşar Okuyan’a, “Siyasi mevta” diyen İnce, aynı zamanda dava açacağını söyledi.

Muharrem İnce'nin açıklaması şu şekilde:

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Yorumlar

sukru

Kubilay uyguna fırıldak lakabı takmışlardı,Halbuki daha fırıldağı varmış kimse görmemiş.
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HOROZ KENTLİ

Sokak fahişesi gibi kim bir tabure veriyorsa oraya giden yaşar okuyan muharram inceye yorum yapmak sanamı düştü hoşt sen önce kendine bak Anavatan Partisi, MHP, Demokratik Türkiye Partisi, Hürriyet ve Değişim Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, Vatan Partisi ve son olarak da CHP'de siyaset yapan Yaşar Okuyan önce kendi durumuna bak
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