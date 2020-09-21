Muharrem İnce'yi Giresun'da kızdırdılar! Tepki gösterdi
Sel felaketinin yıkıp geçtiği Giresun’un Dereli ilçesinde giden Muharrem İnce, vatandaş sözlerine sinirlenerek “Hayır oturmayacağım, tarzınız yanlış” diyerek tepki gösterdi.
Giresun’un Dereli ilçesi 22 Ağustos’ta tarihinin en büyük sel felaketini yaşadı.
İlçe merkezi yerle bir olurken maddi hasarın boyutu da büyük oldu.
CHP’de ‘Memleket Hareketi’ni başlatarak Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine bayrak açan Muharrem İnce, sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesine gitti.
Sivas'tan başlattığı ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ programı çerçevesinde Giresun’a giden İnce, sel afetinin yıkıp geçtiği Dereli ilçesini ziyaret etti.
İnce’nin ziyaretine 25. ve 26. dönem CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu da katıldı.
"Tarzınız yanlış”
Muharrem İnce ilçede gezerken bir çay ocağında oturdu. Orada bulunan bir vatandaş, İnce’ye “Seninle fotoğraf çektirirsem yarın benim defterim dürülür” dedi.
Ardından yandaki dükkana geçen İnce, vatandaşın “Burada oturmayacak mısın?” sorusuna “Hayır oturmayacağım, tarzınız yanlış” cevabını verdi.