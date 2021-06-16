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Siyaset Muharrem İnce'ye istifa şoku
Siyaset

Muharrem İnce'ye istifa şoku

Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulunun iki üyesinin de arasında bulunduğu 20 kişi, partilerinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 19:22:00 - 2021-06-16 19:23:13
Muharrem İnce'ye istifa şoku

Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Bahçekapılı, Beylikdüzü'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, partiye katılma sürecini anlattı. Bahçekapılı, partide atamalardaki işleyişi eleştirerek, bir grup arkadaşlarıyla durumu Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'e ilettiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını savundu.

İnce'yle derdimiz yok

Kağan Bahçekapılı, amaçlarının Muharrem İnce'ye ve Memleket Partisine zarar vermek olmadığını dile getirdi. Memleket Partisi eski kurucular kurulu üyesi ve İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Dönmez de Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'i eleştirdi.

Basın toplantısında Bahçekapılı ve Dönmez'in de arasında bulunduğu 20 kişi, partiden istifa ettiğini açıkladı.

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