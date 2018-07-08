Muharrem İnce'ye bir darbe daha!

CHP'de yapılan grup toplantısı sonrası, partinin 26. Dönem'deki üç grup başkanvekili olan Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile yeni dönemde de devam etme kararı alındı.

İNCE'NİN EKİBİNDEN OLAN TÜZÜN DIŞARIDA KALDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin yakın ekibinden olan TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ile devam etmeme kararı aldı. Kılıçdaroğlu bu görev için Ankara Milletvekili Levent Gök'ü tek aday olarak gösterdi.