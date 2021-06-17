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Siyaset Muharrem İnce'nin vatandaştan kaçışı olay oldu
Siyaset

Muharrem İnce'nin vatandaştan kaçışı olay oldu

Karabük'te ziyaretlerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin otobüsten indiği esnada karşısına çıkan vatandaşa verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 18:45:00 -

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il binasını açmak için Karabük'e geldi. İnce, otobüs eşliğinde parti binasının önüne gelerek vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Daha sonra basın toplantısı yapan İnce, "Erken seçime hazırız." dedi.

İnce'nin, ziyaretinin bir bölümünde parti otobüsünden indiği sırada yanına gelmek isteyen vatandaşlarla arasına mesafe koyması sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde İnce'nin araçtan iner inmez ona doğru kucağında bebeğiyle yürüyen bir kadın görülüyor. Kendisine doğru gelen kadını görünce eliyle istemsizce "dur" işareti yapan İnce, bir adım geri atıyor. Devamında ise vatandaşla kısa süreli bir sohbet gerçekleştiriyor. Video için sosyal medyada "O senin seçmenin korkmana gerek yok" şeklinde yorumlar yapıldı.

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