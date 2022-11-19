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Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dış politika desteği

Kırşehir'de, parti teşkilatını ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çağlayan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 14:40:00 -

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çağlayan açıklamasında; "Ana muhalefet partisi, ABD'ye gittiği zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor. Yerden yere vuruyor. Biz olsak bunu yapmayız. ABD'de veya herhangi bir ülkede sınır ötesinde biz kendi cumhurbaşkanımızı destekleriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yapılan muhalefetin iç mesele olduğunu aktaran Çağlayan açıklamasında; "Biz kendi cumhurbaşkanımızı destekleriz. Bu bizim iç meselemizdir. Kimseyi ilgilendirmez. Biz ne ABD'nin askeriyiz, ne de uşağıyız. Hiç kimse kusura bakmasın. Ukrayna konusunda, Ukrayna - Rusya savaşı noktasında çıkmış Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor. 'Biz Ukrayna tarafındayız' hayır efendim biz; hükümetin politikasını bu konuda doğru buluyoruz. Arabulucu rolü üstlenmesi gayet doğrudur. Biz taraf olamayız. Bizle alakası olmayan bir konu, o yüzden tarafsız kalma konusunda hükümeti bu konuda destekliyoruz" diye konuştu.

Parti binasında partilileri ile bir araya gelen Çağlayan, şehirde İl Başkanı Gülay Baltalık ile birlikte esnaf ziyareti yaptı.

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Yorumlar

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