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Siyaset Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’nde deprem! İstifanın nedenini açıkladı
Siyaset

Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’nde deprem! İstifanın nedenini açıkladı

Muharrem İnce’nin Memleket Partisi 20 kişinin istifasıyla sarsıldı. Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Bahçekapılı, istifanın nedenini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 15:36:00 -
Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’nde deprem! İstifanın nedenini açıkladı

CHP’den dışlanan ve yeni parti kuran Muharrem İnce’ye kötü haber geldi. Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulunun iki üyesinin de arasında bulunduğu 20 kişi, partilerinden istifa etti.

Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Bahçekapılı, Beylikdüzü'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, partiye katılma sürecini anlattı.

Bahçekapılı, partide atamalardaki işleyişi eleştirerek, bir grup arkadaşlarıyla durumu Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'e ilettiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını savundu. Kağan Bahçekapılı, amaçlarının Muharrem İnce'ye ve Memleket Partisine zarar vermek olmadığını dile getirdi.

Memleket Partisi eski kurucular kurulu üyesi ve İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Dönmez de Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'i eleştirdi.

Basın toplantısında Bahçekapılı ve Dönmez'in de arasında bulunduğu 20 kişi, partiden istifa ettiğini açıkladı.

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Yorumlar

Mehmet

Ne memleket sevdası hemşeri kıyağı.Secimlerde kazandığı halde kaçan ince ne kadar para aldı acaba
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KEMALİST

SAÇMA SAPAN AÇIKLAMALARLA BÖYLE OLURSUN...!
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