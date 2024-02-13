Muharrem İnce'nin Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar'ı duyurdu

Muharrem İnce'nin liderliğindeki Memleket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar oldu.

Burak Hasar kimdir?

1975 yılında doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Mersin'de tamamlamış, 1993 yılında İçel Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur.

''Lisans'' eğitimini Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde, ''Doktora ve Uzmanlık'' eğitimini ise Gazi Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2000 yılından beri, kendi kurduğu Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde; Dişeti Hastalıkları Ve Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmaktadır.

2012 - 2016 yılları arasında 2 dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. ''Tomografi Destekli Kılavuzlu İmplant Cerrahisi'' üzerine bilimsel sunumlar yapmakta, sağlık sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti ve yurtiçi mesleki eğitimler vermektedir. Halen özel bir üniversitede ''Sağlıkta İnovasyon ve Simulasyon İle Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi'' Danışma Kurulu Üyesidir.

Basketbol, Yelken Sporları, Bilim Ve Felsefe amatör ilgi alanına girmekte; iyi derecede İngilizce, orta derece Almanca bilmektedir.

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Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.