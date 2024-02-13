  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Muharrem İnce'nin Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar'ı duyurdu
Gündem

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar'ı duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-13 12:28:00 - 2024-02-13 12:32:42
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar'ı duyurdu

Muharrem İnce'nin liderliğindeki Memleket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar oldu.

Muharrem İnce'nin liderliğindeki Memleket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar oldu.

Burak Hasar kimdir?

1975 yılında doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Mersin'de tamamlamış, 1993 yılında İçel Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur.

''Lisans'' eğitimini Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde, ''Doktora ve Uzmanlık'' eğitimini ise Gazi Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2000 yılından beri, kendi kurduğu Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde; Dişeti Hastalıkları Ve Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmaktadır.

2012 - 2016 yılları arasında 2 dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. ''Tomografi Destekli Kılavuzlu İmplant Cerrahisi'' üzerine bilimsel sunumlar yapmakta, sağlık sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti ve yurtiçi mesleki eğitimler vermektedir. Halen özel bir üniversitede ''Sağlıkta İnovasyon ve Simulasyon İle Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi'' Danışma Kurulu Üyesidir.

Basketbol, Yelken Sporları, Bilim Ve Felsefe amatör ilgi alanına girmekte; iyi derecede İngilizce, orta derece Almanca bilmektedir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

Muharrem İnce'den yerel seçim açıklaması: Muhalefet hüsrana uğrayacak
Muharrem İnce'den yerel seçim açıklaması: Muhalefet hüsrana uğrayacak

Gündem

Muharrem İnce'den yerel seçim açıklaması: Muhalefet hüsrana uğrayacak

‘Dolar 100 lira olsa’ örneği çok konuşulur! Muharrem İnce’den CHP’ye ‘yavşak’lı cevap
‘Dolar 100 lira olsa’ örneği çok konuşulur! Muharrem İnce’den CHP’ye ‘yavşak’lı cevap

Gündem

‘Dolar 100 lira olsa’ örneği çok konuşulur! Muharrem İnce’den CHP’ye ‘yavşak’lı cevap

Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözler! Bu millet, dolar 100 lira olsa bile yine sana oy vermez! Sebebini bakın nasıl açıkladı! "Yavşak" detayı olay oldu
Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözler! Bu millet, dolar 100 lira olsa bile yine sana oy vermez! Sebebini bakın nasıl açıkladı! “Yavşak” detayı olay oldu

Siyaset

Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözler! Bu millet, dolar 100 lira olsa bile yine sana oy vermez! Sebebini bakın nasıl açıkladı! “Yavşak” detayı olay oldu

Muharrem İnce'den Aslı Baykal'a adaylık teklifi
Muharrem İnce'den Aslı Baykal'a adaylık teklifi

Gündem

Muharrem İnce'den Aslı Baykal'a adaylık teklifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Chp bunamış belediye başkanı da çıkmış Osmanlıya hakaret ediyor kafa epey demlenmiş yani.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23