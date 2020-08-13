Muharrem İnce’nin, “Bin Günde Memleket” hareketine ilişkin AK Parti’den ilk açıklama

CHP’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a rakip olarak yarışa soktuğu Muharrem İnce, yaşadıklarının ardından partiye muhalif bir tavır takındı. İnce, bugün yaptığı basın açıklamasıyla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi. Ardından İnce, isminin, “Bin Günde Memleket” olduğunu duyurduğu yeni siyasi hareketi için 4 Eylül’de Sivas’tan yola çıkacaklarını açıkladı.

İnce'nin bugün duyurduğu, “Bin Günde Memleket” hareketine ilişkin AK Parti’den de ilk açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Haber Global’de İnce’nin hareketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce’nin, CHP’nin ekseninden kaydığından şikayet ettiğini belirten Mahir Ünal, hareketin Sivas’tan yola çıkmasının da bu konuyla ilgili olduğu yönünde görüş bildirdi.

Millet İttifakı'nın kendi içinde büyük sorunları olduğunu vurgulayan AK Partili Mahir Ünal, “Birbirine benzemezler ittifakından oluşması baş sorunları. HDP var, merkezde CHP var bir de İYİ Parti var.” deid. Ünal, İYİ Parti’nin yürüttüğü siyaset ile taban arasında makas açıldığını belirtti.

Mahir Ünal, “Bugün Muharrem İnce, siz seçimleri Kürt seçmenin desteği ile kazandınız ama öbür taraftan HDP'li seçmenden mahçup şekilde dil kullandınız, bundan da duydukları rahatsızlığı HDP'liler zaten dile getirdiler.” ifadelerini kullandı.