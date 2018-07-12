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Muharrem İnce'den Selahattin Demirtaş ziyareti açıklaması

Demirtaş ziyaretiyle ilgili gelen tepkilere canlı yayında cevap veren Muharrem İnce, 'yaptığım iş doğruydu, bugün olsa yine yaparım' ifadesini kullandı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 22:00
Muharrem İnce'den Selahattin Demirtaş ziyareti açıklaması

Muharrem İnce, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında, Selahattin Demirtaşziyaretiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

"BUGÜN OLSA YİNE YAPARIM"

Selahattin Demirtaş'a EdirneCezaevi'nde yaptığı ziyareti doğru bulduğunu ifade eden İnce, 'bugün olsa yine yaparım' dedi.

Muharrem İnce konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kaybetsem de kazansam da, yaptığım ziyaretin arkasındayım. Yaptığım işin doğru olduğunu düşünüyorum. Bugün olsa yine yaparım. Ben ilke anlamında bakarım siyasete. İlkeler ne gerektiriyorsa onu yaparım."

53 VATANDAŞIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarında halkı sokağa çağırıp, Yasin Börü dahil 53 vatandaşın ölümüne sebep olmuştu.

"DAHA ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ"

Ayrıca Demirtaş, 'Öcalan'ın daha heykelini dikeceğiz' sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 22:00
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