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Muharrem İnce'den Demirtaş açıklaması

CHP'li Muharrem İnce katıldığı canlı yayında Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesini eleştirenlere cevap verdi. İnce, "Yaptığım iş doğruydu, bugün olsa yine yaparım" dedi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 22:28
Muharrem İnce'den Demirtaş açıklaması

Muharrem İnce, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında, Selahattin Demirtaş ziyaretiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

"BUGÜN OLSA YİNE YAPARIM"

Selahattin Demirtaş'a Edirne Cezaevi'nde yaptığı ziyareti doğru bulduğunu ifade eden İnce, "bugün olsa yine yaparım" dedi.

Muharrem İnce konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kaybetsem de kazansam da, yaptığım ziyaretin arkasındayım. Yaptığım işin doğru olduğunu düşünüyorum. Bugün olsa yine yaparım. Ben ilke anlamında bakarım siyasete. İlkeler ne gerektiriyorsa onu yaparım."

53 VATANDAŞIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarında halkı sokağa çağırıp, Yasin Börü dahil 53 vatandaşın ölümüne sebep olmuştu.

"DAHA ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ"

Selahattin Demirtaş, "Öcalan'ın daha heykelini dikeceğiz" sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 22:28
  1. Edirne
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Muharrem İnce

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  • AdemAdem43 dk önce
    SEN GİT TRAKTÖR SÜR PİSLETİN KUMDA OYYNA. HADİ  SÜTÜNÜ İÇMEYİ UNUTMA. GÖLGE OLMA ARTIK MATAH BİRŞEYMİŞSİN GİBİ.
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