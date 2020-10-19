Muharrem İnce'den CHP'li Öztrak'a tepki

CHP'li Muharrem İnce, 'Anket yaptırmadık' diyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki gösterdi.

Öztrak'a "Anket çalışması yaptırdınız mı? İnce CHP'nin oy oranının yüzde 17 civarında olduğunu iddia etti. Bu iddiaya katılır mısınız?" sorusu soruldu.

Bunun üzerine CHP Sözcüsü, birçok anket çalışmasının olduğunu, ama kendilerinin özel olarak yaptırdıkları bir anket olmadığını belirtti.

Faik Öztrak, sözlerinin devamında, "Sayın İnce, bizim partimizin bir üyesi. Onun iddialarına burada cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bunlar çünkü partimizi eleştiren konular, partimizin içinde tartışılması daha doğru olan hususlardır. Ama şöyle de demekten kendimi alıkoyamıyorum. Keşke bunu Cumhur İttifakı'nın bir sözcüsü söyleseydi de biz de çıkıp 'Halep oradaysa Arşın buradadır 'deyip hadi bakalım hodri meydan deseydik" ifadelerini kullandı.

Öztrak'a Muharrem İnce'den tepki geldi. Anketi kendisinin yaptırmadığını, yapılan ankete CHP yönetiminden herhangi bir yalanlama da gelmediğini ifade eden İnce, piyasada dolanan anketi gündeme getirdiğini, siyaset kurumunun eksiğini, gediğini görebilmek için anket yaptırması kadar doğal bir şey olmadığını, CHP'nin hazineden milyonlarca lira aldığını ve bu paralarla anket yaptırılması gerektiğini söyledi.

Anket olmadığı takdirde bir siyasi partinin önünü göremeyeceğini söyleyen İnce, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Anket yaptırmadık' sözünün özrünün kabahatinden de büyük olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.