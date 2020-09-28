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Gündem Muharrem İnce’den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması
Gündem

Muharrem İnce’den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması

CHP’li Muharrem İnce Bursa’da, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:15:00 -
Muharrem İnce’den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması

CHP’den dışlanarak ‘Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce, geldiği Bursa’da açıklamalarda bulundu. Esnaf ziyaretinde bulunan Muharrem İnce, Orhangazi ilçesinden Gemlik ilçesine geçti.

CHP’li Muharrem İnce, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaya değindi.

Doğu Akdeniz açıklaması

Ermenistan’ı yakın takip ettiklerini belirten İnce, Doğu Akdeniz meselesine de değindi. İnce, “Etrafımızda bir ateş çemberi var. Bir yanda Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Suriye’de yaşananlar. Doğu Akdeniz’de karşımızda kim varsa, Ermanistan’ın yanında da o vardır’’ dedi.

Azerbaycan’a desteğini ileten Muharrem İnce, ‘’Türkiye güçlü devlettir. Gönlümüz, yüreğimiz, her şeyimiz Azerbaycan’la beraberdir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin hem Doğu Akdeniz’i, hem Suriye’yi çözeceğini söyleyen İnce, Azerbaycan-Ermenistan meselesinin de çözüleceğini belirtti.

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