Muharrem İnce verdi veriştirdi! "Sayın Öcalan'a" açık, bana kapalı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, HDP'li milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin programda "Sayın Öcalan" ifadesi kullanmasına ses çıkarmayan CHP yandaşı Halk TV'ye tepki gösterdi.
CHP yandaşı Halk TV'nin canlı yayınında dün akşam büyük bir skandal yaşandı. HDP'li milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin teröristbaşı için "Sayın Öcalan" ifadelerini kullanması sonrası stüdyodakilerin tepki vermemesi tepki topladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yaşanan skandalın üzerine, kendisine yayınlarında yer vermeyen CHP yandaşı Halk TV'ye tepki gösterdi.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan İnce, "Yaşasın diye kitaplarımı bağışladığım, yaşasın diye Atatürkçü, yurtsever onbinlerce insanın destek olduğu Halk TV ekranları; şimdi “Sayın Öcalan” diyenlere açık, Muharrem İnce’ye ve tarafsız yayıncılığa kapalı." ifadelerini kullandı.
İşte o tweet: