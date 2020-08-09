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Siyaset

Muharrem İnce tarih verdi: Her şeyi açıklıyorum

CHP’de kriz devam ediyor. Partide inanılmaz bir çekişme yaşanırken Muharrem İnce’den yeni parti iddialarıyla ilgili flaş bir çıkış geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 13:23:00 -
Muharrem İnce tarih verdi: Her şeyi açıklıyorum

CHP’den dışlandığı gerekçesiyle yeni parti çalışmaşlarına başladığı belirtilen Muharrem İnce’den bir açıklama daha geldi.

CNN Türk’e konuşan Muharrem İnce, hafta içerisinde harekete geçeceğini söyledi.

İnce, yaaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Hakkımda iftiralar var, yalanlar var. İpe sapa gelmez adamlar açıklama yapıyor. Önümüzdeki hafta her şeyi detaylarıyla açıklayacağım. Yazılanlardan çizilenlerden haberim var. Hain diyenler, bölücü diyenler.. Kim hain, kim bölücü görecekler. Biz Atatürk'ün partisinin 40 yıllık neferiyiz." dedi.

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