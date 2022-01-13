Muharrem İnce: Siyasi partiler hazine yardımı almasın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Madem kriz ortamındayız. Hiçbir siyasi parti 2022 yılı için hazine yardımı almasın, seçim için de almasın." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde bulunmak ve partisinin il binasının açılışına katılmak için Nevşehir'e gelen İnce, bir otelde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnce, şunları kaydetti:

"Madem kriz ortamındayız. Hiçbir siyasi parti 2022 yılı için hazine yardımı almasın, seçim için de almasın. Biz nasıl kendi paramızla geziyorsak, onların belediyeleri var, milletvekilleri var. Bu kriz ortamında siyasi partiler hazine yardımı almasın, bu para fakir fukaraya verilsin. Bu bizim önerimizdir."