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Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olacak mı?

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge yeni sezona dün akşam merhaba dedi. Ahmet Hakan’ın konuğu CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkan adayı Muharrem İnce oldu. Ahmet Hakan’ın Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olur mu? Sorusunu cevapladı. Peki Yerel seçimlerde Muharrem İnce CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olur mu?

11 Eylül 2018 Salı 08:04
Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olacak mı?

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge yeni sezona dün akşam merhaba dedi. Ahmet Hakan’ın konuğu CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkan adayı Muharrem İnce oldu. Ahmet Hakan’ın Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olur mu? Sorusunu cevapladı. Peki Yerel seçimlerde Muharrem İnce CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olur mu?

Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olur mu? Sorusuna şu cevabı verdi: “İBB'yi alan bir kişi (Benim üzerimden konuşmayalım)  25 yıllık AK Parti saltanatını yıkacak bir kişi cumhurbaşkanlığını da alır. Şunu görüyorum. O kadar popüler olur ki onu alan kişi ne CHP Genel başkanı kalır, ne cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kalır. Kazanırsa mutlaka cumhurbaşkanı adayı o kişi olur.” Muharrem İnce İBB adayı değil bundan sonraki süreçte cumhurbaşkanı adayı olacağını yeniledi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 08:04
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