Muharrem İnce ilk kez açıkladı: Kılıçdaroğlu 'Abdullah Gül'ü gösterecekti, Meral Akşener planı bozdu

Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce CHP’yi sarsacak açıklamalarına her gün bir yenisini ekliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl aday olduğunu da anlatttı.

“Akşener sayesinde aday oldum”

24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olarak gösterilen Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun asıl adayının Abdullah Gül olduğunu, ancak İyi Parti lideri Meral Akşener'in ısrarı sonucu kendisinin aday gösterildiğini ilk kez açıkladı.

Habertürk’ten Fatih Altaylı’ya konuşan İnce "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı kesinlikle Abdullah Gül'dü. CHP'den birini asla düşünmüyordu. Bütün arzusu Abdullah Bey'i aday göstermekti. Ama onun bu planını Meral Akşener bozdu. Açık söylüyorum ben Akşener sayesinde aday oldum" dedi.