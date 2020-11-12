Muharrem İnce ile Merdan'ın adamları arasında 'meczup' kavgası

Genel Yayın Yönetmenliğini, yaptığı skandal açıklamalarda bilinen Merdan Yanardağ'ın yaptığı Tele1'de tartışma programı sunan Cüneyt Akman, CHP’li Muharrem İnce’nin CNN Türk’te katıldığı programdaki, “Halk TV’ye neden çıkamıyorum, Tele1’e neden çıkamıyorum. Tele1’de bir meczup hakkımda iftira attı” sözlerine tepki göstererek “Gelsin hoşuna giden, gitmeyen bütün sorularımıza cevap versin” dedi.

CHP’li İnce, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olmuş burada dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

İnce, “Halk TV’ye neden çıkamıyorum, Tele1’e neden çıkamıyorum. Çıkamazsın genel merkezden talimat gelmeden çıkamazsınız. Bunu sorgulamalarını tavsiye ediyorum. Geçen gün Sayın Merdan Yanardağ'a da mesaj attığım için hatırlatıyorum , CHP Genel Merkezi açıklama yapmış kastedilen kişi Muharrem İnce değildir diye. Buna rağmen meczubun birisi kanalda bana iftira atıyor. Bunu sorgulayanların oraya neden çıkamadığımı da sorgulamalarını bilmesini istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Muharrem İnce'ye tepki gösteren Akman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gelsin hoşuna giden, gitmeyen bütün sorularımıza cevap versin” ifadelerini kullandı.