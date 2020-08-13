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Siyaset

Muharrem İnce, HDP'ye selam çaktı: Yerel seçimi HDP'liler kazandırdı

Başlattığı yeni siyasi harekete ilişkin açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP'nin 24 Haziran'daki yerel seçimlerde elde ettiği sonuçlarının arkasında HDP'nin olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:12:00 -
Muharrem İnce, HDP'ye selam çaktı: Yerel seçimi HDP'liler kazandırdı

Yeni parti kurma hazırlığında olduğu konuşulan CHP'li Muharrem İnce, bu iddialara ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Yeni bir parti değil, siyasi hareket başlattığını belirten İnce, yaptığı açıklamasının bir bölümünde CHP'nin 24 Haziran'daki yerel seçimlerde elde ettiği sonuca ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

CHP'nin yerel seçimlerde başarılı olduğunu belirten İnce, partisinin elde ettiği sonuçlarda HDP'nin desteği olduğunu söyledi.

HDP'ye selam çaktı

Konuşmasında, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'ye selam çakan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:

"CHP yerel seçimlerde başarısız mıydı? Hayır çok başarılıydı. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya'yı Kürt vatandaşlarımız, HDP'liler kazandırdı. Destek verdiler, aday çıkarmadılar. Ama CHP Kürt vatandaşlarımıza teşekkür edemedi. Bu başarıyı küçümsemiyorum ama Kürtleri yok sayamazsınız."

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Yorumlar

Ulvi

Hdp ile yol yüreyeceksen,birde milletin gözüne sokarcasına Hdpye sinyal vereceksen senin neren yeni.Pkk ve Fetö ile arasına nesafe koymayanın sonu bu topraklarda hüsrandır sayın İnce.
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Hayri

Gel de İyipartililere anlat başarı HDP nin ve Kandilin sayesinde.
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