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Muharrem İnce harekete geçti: Bu iş tamam

24 Haziran seçimleri sonrası olağanüstü kurultay için harekete geçen Muharrem İnce'nin 15 gün içerisinde 625 imza toplaması gerekiyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:52
Muharrem İnce harekete geçti: Bu iş tamam

24 Haziran seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan muhalefette liderlik krizi patlak verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu isteyen Muharrem İnce, bu teklifi reddedilince örgüt kozunu oynadı.

 İLK İMZALAR ATILDI

Parti örgütünün kendisini desteklediğini ifade eden İnce, olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı.

15 GÜNDE 625 İMZA

Pazartesi günü itibariyle resmen başlayan imza süreci 15 günde tamamlanacak.

15 gün içerisinde 625 imzanın toplanması gerekiyor.

"BU İŞ TAMAM"

Muharrem İnce kurultayın toplanmasına kesin gözüyle bakıyor. İnce, katıldığı yayınlarda da bunu açık bir şekilde ifade ediyordu.

Örgütün değişim istediğini belirten Muharrem İnce, delegelerin de seçim yenilgilerinden bıktığını söylemişti.

900 DELEGENİN DESTEĞİ VAR

Muharrem İnce'ye yakın isimler, desteğin 900 civarında olduğunu ifade ediyor.

İmzaların 2 gün içerisinde toparlanarak partinin kurultaya taşınması bekleniyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:52
  1. chp
  2. Kılıçdaroğlu
  3. muharrem ince

YORUM YAZ

  • adnanadnan22 dk önce
    chp ince milli olmadan olmaz sende anladın ama Israil ajanı kemal müsaade edermi bilmem
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR20 dk önce
    YÜRRÜ be Muharrem kim tutar seni
  • dürüstdürüst12 dk önce
    İnşallah sen de farklı bir proje değilsin dir.??
  • FurkanFurkan1 sa önce
    Bütün delegeler kılıçtaroğlunun adamı... imza verenler şu an için veriyorlar ama kurultay günü inceyi mat etmek için oy vermeyecekler ve incenin işini kurultayda bitirecekler
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