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Gündem Muharrem İnce de Sedat Peker'e sarıldı
Gündem

Muharrem İnce de Sedat Peker'e sarıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sedat Peker için başlatılan imza kampanyasına destek verdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Peker için eşi de bir imza kampanyası başlattı. Kampanyaya destek olmak isteyenler, change.org üzerinden oy verebilirler.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 22:41:00 -
Muharrem İnce de Sedat Peker'e sarıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker için başlatılan imza kampanyasına destek verdi. İnce sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sedat Peker'e yönelik dijital tecritin kaldırılmasını destekliyorum ve ben de imza veriyorum. Bırakın konuşsun, bildiklerini anlatsın, iddiaları yargıya taşınsın ve ucu kime dokunursa dokunsun, sonuna kadar araştırılsın." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde(BAE) bulunan ve sosyal medyadan paylaşım yapmasına izin verilmeyen Sedat Peker için "Dijital tecridi durdur, Sedat Peker'i konuştur" başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı.

Peker'in eşi paylaştı

İmza kampanyasını sosyal medya hesabından paylaşan Sedat Peker'in eşi Özge Peker, "Eşimin paylaşım yapmasını isteyenler için change.org'da başlatılan linki sizler için aşağıya bırakıyorum. Adınızı, soyadınızı ve mail adresinizi yazarak destek amaçlı oy verebilirsiniz. Verdiğiniz oyun geçerli olabilmesi için mailinizden doğrulatmayı unutmayın" ifadelerini kullandı.

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