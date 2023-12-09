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Gündem Muharrem İnce CHP’den aday gösterilecek mi?
Gündem

Muharrem İnce CHP’den aday gösterilecek mi?

Yeniakit Publisher
2023-12-09 08:30:00 -
Muharrem İnce CHP’den aday gösterilecek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel DW Türkçe’de gündeme dair açıklamalar yaptı. Özel gündemi meşgul eden birçok soruyu cevaplarken en dikkat çeken açıklaması İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı ile oldu.

Geçen günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmesi “İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığı teklif edildi” iddialarını gündeme getirmişti.

Özel, “Muharrem İnce'nin Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi sonrası İzmir adayı olacağı iddia edildi. Doğru mu” sorusuna son noktayı koydu.

“BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANINA ‘BELEDİYE BAŞKANI OL’ DENMEZ.

CHP Genel Başkanı şunları söyledi:

“Muharrem İnce'nin İmamoğlu'ndan bir randevu talebi olduğu Ekrem Bey tarafından bana geçen hafta iletildi. Ben de "Siz Büyükşehir Belediye Başkanısınız, bir partinin genel başkanı görüşmek istiyorsa görüşmek doğrudur" dedim. Ekrem Bey görüşmeden sonra da Muharrem İnce'nin İstanbul'un kazanılmasına önem atfettiğini ve destek vereceğini söylediğini söyledi. Ben de bundan memnun oldum. İzmir'e dair ne bizimle ne de Ekrem Bey ile bir görüşme yok. CHP'den aday olmasını bekleyemeyiz, üyemiz de değil. Başka bir partinin genel başkanı. İzmir'e dair mevcut başkanla ilgili memnuniyet anketi yapılıyor. Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz, eğer olmayacaksa da başka aday adayları arasında bir anket çalışması yapacağız. Zaten başvurular bitti. CHP'den Muharrem İnce'nin aday olmasını bekleyemeyiz. Bunu biz söylesek nezaketsizlik olur. Bir partinin genel başkanına ‘belediye başkanı ol’ denmez. Bu tartışma benim için bu nedenle sürpriz.”
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Özel, Muharrem İnce’nin partisi ile yerel seçimlerde iş birliğinin olabileceğini fakat İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığının konuşulmasının bile söz konusu olmadığını ifade ederek son noktayı koydu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için ise, “Mevcut başkan aday olursa ilan ederiz” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Fikret Türk

Tencere kapak misali hepsi aynı kumaş cuhape li değil mi klasik vatansevmez
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