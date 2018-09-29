Muharrem İnce: Borç vereceğiz' diye dayılanmaktan IMF'den yardım dilemeye geçiş zor

Muharrem İnce, uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

"IMF'e borç vereceğiz diye dayılanmaktan, IMF'den yardım dilemeye geçiş acılı zor; ama bunu yapmıyor gibi yaparak IMF yerine McKinsey koyarak ne bizi kaldırabilirsiniz ne de küresel finansal piyasaları. Ayıptır! Utandırmayın bu milleti" diyen İnce, sözlerine şöyle devam etti:

— Yapamıyoruz deyin, yardım edin deyin, beraber düzeltelim deyin hep birlikte bu krizden çıkalım ama yapamıyoruz deyip çakma yuppilerden yardım beklemeyin, yanarsınız yakarsınız.

— Kozmik odaya sizin izninizle taşeron FETÖ üzerinden hukuk otoyolundan, savcılar yoluyla girdiler, danışmanlık şirketi paraşütüyle tepeden devletin çatısından devletin kozmik odalarına girmelerine izin vermeyin, yine kandırıldık diye ağlamayın.