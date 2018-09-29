Muharrem İnce: Borç vereceğiz' diye dayılanmaktan IMF'den yardım dilemeye geçiş zor
İnce, Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için çalışılacağı açıklanan uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.29 Eylül 2018 Cumartesi 17:19
Muharrem İnce, uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.
"IMF'e borç vereceğiz diye dayılanmaktan, IMF'den yardım dilemeye geçiş acılı zor; ama bunu yapmıyor gibi yaparak IMF yerine McKinsey koyarak ne bizi kaldırabilirsiniz ne de küresel finansal piyasaları. Ayıptır! Utandırmayın bu milleti" diyen İnce, sözlerine şöyle devam etti:
— Yapamıyoruz deyin, yardım edin deyin, beraber düzeltelim deyin hep birlikte bu krizden çıkalım ama yapamıyoruz deyip çakma yuppilerden yardım beklemeyin, yanarsınız yakarsınız.
— Kozmik odaya sizin izninizle taşeron FETÖ üzerinden hukuk otoyolundan, savcılar yoluyla girdiler, danışmanlık şirketi paraşütüyle tepeden devletin çatısından devletin kozmik odalarına girmelerine izin vermeyin, yine kandırıldık diye ağlamayın.
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