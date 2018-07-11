Muharrem İnce 25 milyon TL topladı

Dünya, cumhurbaşkanı adaylarının topladığı bağış miktarlarına ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hariç tutulduğunda en çok bağışı 25.8 milyon lira ile CHP’nin adayı Muharrem İnce topladı. 143 bin kişinin bağışta bulunduğu İnce, bu tutarla, bir önceki seçimde CHP ve MHP’nin ortak adayıEkmeleddin İhsanoğlu’nun topladığı 8.5 milyon liralık bağış toplamını 3’e katladı.

İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’e ise yaklaşık 17 bin kişi 5.4 milyon liralık bağışta bulundu. Muharrem İnce’den sonra en çok bağışı alan Akşener’i, Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu izledi. 805 bin lira bağış toplayan Karamollaoğlu’na bağış yapan kişi sayısı 2 bin 543 oldu.

2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olan ve cezaevinde tutuklu bulunduğu için sınırlı bir kampanya dönemi geçiren HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’a 3 bin kişi toplamda 489 bin lira bağış yaptı. Demirtaş, 2014’te bu rakam 1.2 milyon liraydı.

Vatan Partisi’nden aday gösterilen Doğu Perinçek’e ise bine yakın vatandaş yardım yaptı. Perinçek’e yapılan toplam bağış tutarı 300 bin lirayı buldu.

Harcanmayan bağış Hazine'ye gidecek

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilgili kararı uyarınca adaylar, adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış alabildi. Adaylara, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyruğundan olmayan gerçek kişilerden bağış yapılmadı. Adaylar sadece nakdi yardım alabildi. Bir kişinin her bir adaya yapabileceği yardım tutarı, en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarı olan 13 bin 916 lirayı geçmedi. Adaylar 2 bin liraya kadar nakdi yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alırken, bu miktarın üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların ‘Seçim Hesabı’ olarak açtırdıkları ve YSK’ya bildirdikleri banka hesabına bağışçı tarafından yatırıldı. Söz konusu sürede, bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar YSK tarafından tasdik edilen listelere kaydedildi. Bağış tutarları YSK tarafından 14 Ağustos’a kadar kamuoyuyla paylaşılacak. Bağış ve yardımlardan belirtilen limiti (13 bin 916 TL) aşan miktar ile harcanmayan kısım ise Hazineye intikal ettirilecek.

Kaynak: Dünya