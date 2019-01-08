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Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı. Anlayış dergisinde editörlük, SETA Vakfı'nda iletişim koordinatörlüğü ve TRT1'de yayımlanan Enine Boyuna ile TRT Haber'de yayımlanan Sosyal Medya programlarında yayın danışmanlığı yapan Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz nereli ve kaç yaşında? Muhammet Mücahit Küçükyılmaz hangi görevlerde bulundu?

08 Ocak 2019 Salı 09:23
Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı. Anlayış dergisinde editörlük, SETA Vakfı'nda iletişim koordinatörlüğü ve TRT1'de yayımlanan Enine Boyuna ile TRT Haber'de yayımlanan Sosyal Medya programlarında yayın danışmanlığı yapan Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz nereli ve kaç yaşında? Muhammet Mücahit Küçükyılmaz hangi görevlerde bulundu?

Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir?

9 Ağustos 1977'de Antalya, Kumluca'da doğdu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Siyaset Bilimi alanında “Türkiye'de Demokrasinin Toplumsallaşması ve Siyasal İslam'ın Rolü: Milli Görüş Geleneği” konulu yüksek lisans tezini hazırladı. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde “Polisin Meslekî Örgütlenmesi ya da Siyasallaşması ve Medyanın Yaklaşımı: Pol-Der ve Pol-Bir Olayları” konulu doktorasını tamamladı. Anlayış dergisinde editörlük, SETA Vakfı'nda iletişim koordinatörlüğü ve TRT1'de yayımlanan Enine Boyuna ile TRT Haber'de yayımlanan Sosyal Medya programlarında yayın danışmanlığı yapan Küçükyılmaz, Mostar dergisinde sosyo-politik gündeme ilişkin makaleler yazdı. 

Çeşitli gazetelerde ve internet sitelerinde medya eleştirmenliği yapan Küçükyılmaz, George Sand'ın Lanetli Göl (La Mare au diable) romanını Türkçeye çevirdi (Şule Yayınları, İstanbul 2002). Katkı yaptığı kolektif eserlerin yanı sıra, “Türkiye'de Siyasal Katılım: Tek Partiden AK Parti'ye Siyasal İslam ve Demokrasi” (Birey Yayıncılık, İstanbul 2009; 2. Baskı: Yarın Yayınları 2011), “Düzenin Normalleşmesi: Yeni Türkiye” (2. Baskı: Yarın Yayınları 2011) ve Hakan Çopur ile birlikte hazırladığı “Türk Basınında Dış Habercilik” (2010) kitapları bulunuyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sosyal Medya ekibiyle birlikte “Sosyal Medyanın ABC'si” (Alfa Yayınları, 2014) adlı kitap çalışmasına imza attı. 

 

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 09:23
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