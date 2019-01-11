Muhammet Balta kimdir nerelidir?

Muhammet Balta AK Parti Vakfıkebir belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Muhammet Balta’nın kim olduğu araştırılıyor. 2007 yılında Trabzon İl Genel Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Muhammet Balta sonrasında AK Parti İl Başkanlığı görevine geldi. Balta, 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu. 2016 yılı Genel seçimlerinde AK Parti’den Trabzon 2. sıra milletvekili olarak Meclis’e girdi. Muhammet Balta kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Muhammet Balta biyografisi…

Muhammet Balta,1966 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğdu. Muhammet Balta, ilk ve ortaokulu Vakfıkebir'de tamamlarken lise eğitimini ise Trabzon Lisesi'nde yaptı. Balta, 1988 yılında da Hacettepe Üniversitesi Maden Fakültesi'nden Maden Mühendisi eğitimini tamamlayıp diplomasını aldı. Balta, 5,5 yıl özel sektörde maden mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1993 yılında memleketi Vakfıkebir'de ambalaj sektöründe faaliyete başlayan bir fabrikanın kurucu ortağı oldu. Bu dönemde siyasete atılan Muhamet Balta, 1999 yılında Vakfıkebir'den Trabzon İl Genel Meclisi’ne üye seçildi. 2007 yılında İl Genel Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Muhammet Balta sonrasında AK Parti İl Başkanlığı görevine geldi. Balta, 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu. 2016 yılı Genel seçimlerinde AK Parti’den Trabzon 2. sıra milletvekili adayı olan Balta milletvekili seçildi.