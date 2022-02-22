ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan ve kayıp olarak aranan Muhtar Muhammet Bahçeci'ye ilişkin sıcak gelişmeler yaşandı.

Muhammet Bahçeci'ye ne oldu? Muhammet Bahçeci bulundu mu?

18 Ekim 2021 gecesi çocuklarının kaldığı Genefik köyüne giden Bahçeci'den o günden sonra haber alınamadı. Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri detaylı çalışma başlattı. Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Araziye gömülen ceset ekiplerce çıkartıldı.

13 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Muhammet Bahçeci'nin kim tarafından neden öldürüldüğüne ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.