Muhammed Salah'a ikinci koronavirüs şoku
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın yeni tip koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı.
Mısır Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki Muhammed Salah'ın koronavirüs testinin ikinci kez pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Geçen hafta koronavirüse yakalandığı açıklanan Salah'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve izole edildiği ifade edilmişti.
Muhammed Salah, Liverpool'un 22 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.
Muhammed Elneny'nin de testi pozitif
Öte yandan, bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Arsenal'in Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny'nin de ikinci koronavirüs testinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.