Muhammed Raşit Erol kimdir? (Seyda Muhammed Raşid El Hüseyni)

Menzil Şeyhi Muhammed Raşid Erol (El Hüseyni) Nakşibendi Tarikatının büyüklerinden olan Muhammed Raşit Elhüseyni kimdir, nerelidir? sorusu merak ediliyor. Nakşibendiliğin Halidi kolunun Menzil şubesi başta Anadolu olmak üzere tüm dünyaya irşat erenleri yetiştirmeye devam ediyor. Abdülhakim Elhüseyni’nin vefatından sonra irşat görevini devralan oğlu Muhammed Raşit 21 yıl boyunca insanları Allah yoluna davet etti. 1993 yılında Hak’ka yürüyen Muhammed Raşit (k.s) vefatının yıl dönümünde rahmetle anılıyor. Peki Muhammed Raşit Erol (Elhüseyni) kimdir?

Seyda Muhammed Raşid (k.s.) kimdir?

Allah dostu, Nakşibendi Tarikatının büyük mürşitlerinden olan Seyyid Muhammed Raşid Erol (k.s.), 23 Mart 1930 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Siyanüs köyünde doğdu. Nakşibendi büyüklerinden olan babası Seyyid Abdulhakim Hüseyni (k.s.) hazretlerine, Hz. Hüseyin (r.a.) soyundan geldiği için de "El-Hüseyni" denilmektedir. Dedeleri Seyyid Muhammed, Şeyh Muhammed Diyauddin (k.s.) hazretlerinin halifelerindendir. Baba ve dedeleri ilim ve tarikat ehli olan Seyda hazretleri Evladı Resul olup, Bilvanis seyyidlerindendir.

Seyyid Abdulhakim Hüseyni (k.s.) hazretlerinin ilk hanımı seyyide Fatıma’dan Seyyid Muhammed (ka.), Seyyid Muhammed Raşid (k.s.) ve Seyyid ZeynelAbidin isimlerinde üç oğlu ile Halime ve Hatice isminde iki kızı; ikinci hanımı Sıdıka’dan da Seyyid Abdülbaki (k.s.), Seyyid Ahmed, Seyyid Abdülhalim, Seyyid Muhyiddin ve Seyyid Enver ile birlikte Aynulhayat, Refiate, Raikate, Naciye adlı çocukları olmuştur. Seyyid Abdulhakim Hüseyni (k.s.) Gavs hazretleri evini Siyanüs köyünden Taruni köyüne taşıdı. Bu sırada Seyda Muhammed Raşid Erol (k.s.) hazretleri 2 yaşında idi. Burada 13 sene kaldıktan sonra tekrar Bilvanis köyüne hicret ettiler. Seyda hazretleri, bu köyde seyyide olan Sekine hanımla evlendi. Bu evlilikten Seyyid Fevzeddin, Seyyid Abdülgani, Seyyid Taceddin, Seyyid Mazhar, Seyyid Abdurrakib isimli oğulları ile Hasine, Muhsine, Hasibe, Rukiye, Münevver, Mukaddes, Mümine ve Hediye isimli kızları dünyaya geldi.

Seyda hazretleri, babası Gavs Seyyid Abdulhakim Hüseyni hazretleriyle birlikte Bilvanis köyünde 6 sene kaldıktan sonra sırasıyla önce Bitlis'in Kasrik köyünde 11 sene, Siirt'in Kozluk kazasının Gadir köyünde 9 sene ikamet edip, oradan da hayatının sonuna kadar ikamet edecekleri Adıyaman ilinin Kâhta kazasının Menzil köyüne yerleştiler. Babası Gavs hazretleri 1 Haziran 1972 yılında vefat edince başlayan irşad görevi 21 sene 4 ay 19 gün devam etmiştir.

1968 yılında halifelik icazetini alan Esseyyid Muhammed Raşid Erol Seyda hazretlerinin (k.s.) 1972 yılında başlayan irşad görevi bilfiil 11 yıl süren sürmüş, yurt ve yurt dışından aşırı ziyaretçileri gelmiş, bu sebeple de 12 Eylül Askeri darbesi sonunda, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde mecburi ikamete tabi tutulmuştur. Önce Adıyaman'a, sonra Adana'ya oradan da Gökçeada'ya götürülen Seyda' hazretleri çektiği sıkıntı ve adanın havasının sıhhatini etkilemesi sonucu Ankara'ya nakledilmiştir. Burada da 16 ay gözetim altında tutulduktan sonra Merkezi idarenin izniyle Menzil'e dönmüştür. Tekrar tebliğ ve irşad hizmetine devam ederken 1991 yılının Ramazan Bayramı bayramlaşması sırasında içersine zehirli böcek ilacı çekilmiş şırıngayla suikast yapılmış, eline isabet eden zehir etkisini göstermiş, acil müdahaleyle hastaneye yatırılan Seyda hazretleri hayati tehlikeyi atlatmış, fakat elinin üstündeki ve içindeki yaralar sebebiyle uzun süre ızdırap çekmiştir. Şeker, damar sertliği, tansiyon ve romatizma hastalıkları nedeniyle uzun yıllar tedavi gören Seyda hazretlerinin ölümünden bir yıl önce ayağı kırılmış çektiği ızdıraplarına bir yenisi eklenmiş, fakat irşad faaliyetleri kesintisiz devam etmiştir.

Romatizma sebebiyle her yaz gittiği Afyon’daki kaplıcalardan Ankara'ya dönüşünden birkaç gün sonra, 22.10.1993 Cuma günü cuma namazından iki saat sonra 63 yaşında Rahmet-i Rahmana kavuşmuştur. Vefat haberini alan onbinlerce bağlısının katılımıyla ertesi gün Adıyaman’ın Kahta ilçesi Menzil köyünde babası Esseyyid Şeyh El-Hüseyni’nin yanı başında toprağa verilmiştir.