Muhammed Elneny için geri sayım... Süper Lige geri dönüyor!

Süper Lig'de topladığı 32 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor'da ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte çalışmalar sıklaştırıldı. Kadroya takviye yapılması gerektiğini dile getiren Abdullah Avcı, orta sahanın güçlendirilmesi gerektiğine kanaat getirdi. O bölgede Gbamin, Siopis, Hamsik ve Doğucan Haspolat gibi isimleri bulunduran bordo - mavililerden flaş bir hamle geldi.

Süper Lig'in son haftalarında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo - mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, zirve tırmanışı için kadroya katılması gereken isimleri belirledi. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde 'Keşke gitmeseydi' dediği Muhammed Elneny listeye girdi.

İngiltere Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanan ve adeta kulübeye hapsolan Mohamed Elneny'nin menajeri harekete geçti.

Türkiye'ye geri dönmeye olumlu baktığı ifade edilen Mısırlı orta saha oyuncusu, Trabzonspor'a önerildi.

Bu transferi hemen gündemine alan bordo - mavili yönetimin imza için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Arsenal ile masaya oturan Trabzonspor'un transferi bitirmek için birçok formül oluşturduğu yazılırken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncuyla bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Bu sezon Arsenal formasıyla 8 resmi maçta görev yapan Elneny, 1 gol kaydetti ve 354 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, görev yaptığı dönemde takımdan ayrılan Elneny için "Keşke gitmese dediğim tek oyuncu Muhammed Elneny" ifadelerini kullanmıştı.