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Spor Muhammed de Sakaryaspor'dan ayrıldı
Spor

Muhammed de Sakaryaspor'dan ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-07 17:03:00 -
Muhammed de Sakaryaspor'dan ayrıldı

Samsunspor’da 5’inci ayrılık orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile gerçekleşti.

FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı cezası alan ve konuyu İsviçre Federal Mahkemesi’ne taşıyan Samsunspor, cezanın bir dönem ertelenmesiyle geçen sene devre arasında transfer yapabilmişti. Aksi bir karar çıkmadığı sürece 2 dönem daha transfer yasağı bulunan Samsunspor’da sözleşmeleri 31 Mayıs’ta sona eren futbolculardan takım kaptanları Osman Çelik ve Moryke Fofana’nın yanı sıra Alim Öztürk ve Jakup Szumski ile de anlaşma sağlanamamış ve yollar ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlılarda son ayrılık ise Muhammed Gümüşkaya ile gerçekleşti. KVC Westerlo takımından kiralanan Gümüşkaya ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, “2023-2024 sezonunda KVC Westerlo takımından kiralık olarak aramıza katılan oyuncumuz Muhammed Gümüşkaya ile vedalaşıyoruz. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Muhammed” ifadeleri kullanıldı.

Muhammed Gümüşkaya Samsunspor forması ile 4'ü 11 olmak üzere toplam 14 maça çıktı ve 1 gol 2 asist'lik performans sergiledi.

Öte yandan şu anda başka kulüplerden oyuncu transfer edemeyen Samsunspor’da geçen sezon kadroda bulunan fakat sözleşmesi sona eren futbolculardan orta saha Muhammet Ali Özbaskıcı ve Zeki Yavru ile yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiği, Galatasaray’dan kiralanan 6 numara Taylan Antalyalı'nın ise kulübüyle görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
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