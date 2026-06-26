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Dünya "Muhaliflerin kadınlarına tecavüz edilebilir" fetvası vermişti! Müftü Ahmed Hassun yargılanıyor
Dünya

"Muhaliflerin kadınlarına tecavüz edilebilir" fetvası vermişti! Müftü Ahmed Hassun yargılanıyor

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"Muhaliflerin kadınlarına tecavüz edilebilir" fetvası vermişti! Müftü Ahmed Hassun yargılanıyor

Suriye'nin başkenti Şam'daki 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, devrik Esed rejiminin eski müftüsü Ahmed Bedreddin Hassun'un yargılanmasına başlandı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, devrik Esed rejiminin eski müftüsü Ahmed Bedreddin Hassun'un yargılanmasına başlandı.

Suriye Adalet Bakanlığı, kamuoyunda "varil bombalarının müftüsü" olarak anılan Hassun'un ilk duruşmasından görüntüler yayımladı. Duruşma, devrik lider Beşar Esed'in kuzeni Vasim Esed'in yargılanmasının başlamasından bir gün sonra gerçekleştirildi.

Mahkemede okunan iddianamede Hassun'a yöneltilen başlıca suçlamalar şöyle sıralandı:

"Beşar Esed, eski İstihbarat Başkanı Ali Memluk, üst düzey askeri yetkililer ve rejim yanlısı milis liderleriyle resmi görev sınırlarını aşan ilişkiler kurmak.

Ordu ve güvenlik güçlerine yönelik konuşmalarında rejim karşıtlarına yönelik şiddeti teşvik etmek.

Medya açıklamalarında sivilleri hedef alan söylemler kullanmak ve Halep'in doğusundaki sivillere bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunmak.

Rejim ordusunu, muhalif bölgelerin yok edilmesi ve imha edilmesi yönünde teşvik etmek, İdlib halkını öldürme ve zorla göç ettirme tehdidinde bulunmak.

Rejim komutanı İsam Zahreddin ile İranlı General Kasım Süleymani gibi savaş suçlarıyla suçlanan isimleri ve Rusya ile İran'ın Suriye'ye askeri müdahalelerini desteklemek."

İddianamede, Hassun'un resmi sıfatıyla yaptığı açıklamaların rejim güçlerine "dini ve manevi meşruiyet" kazandırdığı, bu söylemlerin sivillere yönelik yaygın ihlalleri teşvik ettiği ve rejim yanlısı milislerin seferber edilmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Mahkeme, bu nedenle Hassun'u yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesi, on binlerce kişinin zorla kaybedilmesi ve çok sayıda kentin yıkımıyla sonuçlanan suçlarda "temel ortaklardan biri" olarak değerlendirdi.

Mahkeme, suçlamaların Cenevre Sözleşmeleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü ve Suriye Ceza Kanunu'na dayandırıldığını belirtti. Savaş suçları ve insanlığa karşı suçların zaman aşımına uğramayacağı, affedilemeyeceği ve uluslararası hukuk gereği her koşulda yargılanabileceği vurgulandı.

Hassun hakkında ayrıca kasten öldürmeye azmettirme, iç savaş çıkarmaya teşvik ve mezhepçilik fitnesini körükleme gibi suçlamalar da ileri sürüldü.

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 16 Temmuz'da yapılmasına karar verdi.

Hassun, Mart 2025'te ülkeyi terk etmeye çalıştığı sırada hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ahmed Bedreddin Hassun kimdir?

Ahmed Bedreddin Hassun, 1949 yılında Halep'te doğdu.

Ezher Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra 2002'de Halep Müftüsü, 2005'te ise Beşar Esed tarafından Suriye Büyük Müftüsü olarak atandı.

2011'de başlayan halk ayaklanmasının ardından rejimin en önde gelen savunucularından biri olan Hassun, muhaliflere yönelik sert açıklamaları ve rejimin askeri operasyonlarını meşrulaştıran fetvalarıyla öne çıktı.

İnsan hakları kuruluşları, Hassun'u rejimin işlediği savaş suçlarına dini meşruiyet sağlayan isimlerden biri olarak gösterirken, hakkında Seydnaya Cezaevi'ndeki infaz sürecinde rol aldığı yönünde iddialar da bulunuyor.

Büyük Müftülük makamı, 2021 yılında Beşar Esed tarafından kaldırılarak Hassun'un görevine son verildi. Ancak Hassun'un rejim ile ilişkileri, rejimin devrilmesine kadar devam etti.

Kaynak: Mepa News, Al Jazeera

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Yorumlar

Mehmet

Suriye'de "varil bombalarının müftüsü" lakabıyla tanınan Ahmed Bedreddin Hassun'un yargılanması büyük bir moraldir. Bu hain adam yıllarca rejimin şiddetine ve insanlığa karşı suçlarına dini meşruiyet kazandırdı. Suriyeli halkı bölmek, kan dökmek ve İslam değerlerine aykırı hareketler yapmakla suçlanan Hassun'un yargılanması adil bir hukukun hayati önem taşıdığını gösteriyor. Türk devletimiz, Suriye halkının yaşadığı bu acıları hepimiz duyarız. Allah, Suriye topraklarında barışı ve huzuru sağlasın, vicdanlı insanlar adaletin yerini bulsun diye dua ediyoruz.
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