Ahmet Hakan Hürriyet’teki “Muhalif kitleler Yavaş’a çok öfkeli” başlıklı köşe yazısında ele aldığı konuya ilişkin şunları yazdı: “Bir park açılışında Mansur Yavaş’a soruluyor: ‘Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?’

Mansur Yavaş’ın cevabı: ‘Biz buraya park açılışına geldik.’

X’te muhaliflerin bu konuyla ilgili yaptıkları yorumlardan bazıları şöyle:

‘Korkak bu. Hiç güven vermiyor. Sağcılardan bir şey olmaz. İmamoğlu’ndan nefret ediyor. Tamamen hayal kırıklığı. Ankara’yı da mahvetti zaten. Artık kenara çekilsin. Şişirilmiş bir kişi. Lider değil, hamurunda yok. Erdoğan’la da fotoğraf çektirmişti’ Bu tepkilerin mana ve önemi şudur: Muhalif kitleler, kendi elleriyle yonttukları Mansur Yavaş putunu, yine kendi elleriyle yıkıyorlar”