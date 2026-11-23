Türkiye'den COP-31 açıklaması: Dünya sınavdan kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar; "Dünya samimiyet sınavından kalmıştır, bana göre COP-31'in özeti budur." ifadelerini kullandı..
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen tarihi COP31 zirvesine ilişkin açıklama yaptı.
'DÜNYA SAMİMİYET SINAVINDAN KALMIŞTIR'
Bakan Bayraktar, "Dünya samimiyet sınavından kalmıştır, bana göre COP-31'in özeti budur." ifadelerini kullandı.