Evinizde kendiniz için yapabileceğiniz bu sabun kalıplarını yapmak artık çok kolay! Hazırlayacağınız sabun kalıplarına bal ve limon kokularının eşlik etmesi de cezbedici!

Evde bu tarz sabunlarını üretmek sizi korkutuyor olabilir! Bu çok doğal… Tabi daha önce denemediyseniz.

Evde kendi sabununuzu yapmanız hem içinizi rahatlatacak hem de cebinizi!

Eriyen ve dökülen sabun bazlarına ulaşmak artık oldukça kolay. Bu bazları kullanarak birbirinden farklı kokularda sabunlar yapabilirsiniz.

Kendi yaptığınız ürünlerinizi sakladığınız dolabınızda her zaman bir kaç tane bulunabilir. Bugün sizinle bir Ballı Limon Sabunu tarifini paylaşıyoruz. Tabii sabun hariç, malzemelerin çoğunu evinizde bulabilirsiniz.

Gerçekten güzel, güzelı ve besleyici bir kokusu var. Bu ev yapımı sabun barlar da harika bir hediye veriyor.

Gerekli olan malzemeler;

225 g temiz gliserin içeren eriyen ve dökülen sabun bazı

yarım fincan bal

yarım limon

5-10 damla limon yağı

ikili ısıtıcı

sabun kalıbı

Hazırlanması;

imonun suyunu sıktıktan sonra kabuğuyla beraber rendeleyin.

Bir tencere içerisine sabun bazını küp küp doğrayın ve kaynatın.

Sabun bazı eridikten sonra bal ve limon yağını ekleyerek güzelce karıştırın.

Daha önce bilgisini veren uzmanları göz ardı etmeyin...

Evde yapılan bu ürünler, bakımın temel unsurlarından biri olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, özellikle "cilt kremleri" olarak bilinen denetimsiz ürünlere karşı aman dikkat uyarısında bulunuyor. Çünkü içeriği bilinmeyen bu ürünlerin, saç ve cilt hastalıklarının giderek yayılmasına yol açtığı, mevcut yaraları artırabilen bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Bu noktada sabun seçimi çok önemli.

Saç Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Kuruluk ve hassasiyet: Limon içeriği saç telinde kuruluk ve matlığa yol açabilir; kuru veya boyalı saçlarınız varsa doğrudan sık kullanımdan kaçının.

• Saç tipine göre seçim: Saç deriniz yağlıysa dengeleyici içerikler, kuruysa nemlendirici içerikler daha uygundur; tahriş veya kaşıntı gelişirse kullanımı bırakın

Dikkat: Denetimsiz cilt kremleri ve bilinçsiz sabun kullanımı yüzünüzdeki yaraları artırabilir; doğru teşhis ve tedavi için mutlaka bir doktora başvurmalısınız.