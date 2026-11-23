Trump'tan Çin'e dev satış! "250 uçak daha alacaklar"
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'in 250 Boeing uçağı daha satın almasını beklediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Boeing'den 250 uçak daha satın almasını beklediğini kaydetti.
Trump, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, Çin ile uçak ticaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'li uçak üreticisi Boeing'in satışlarına değinen Trump, "Çin'e 250 Boeing uçağı sattım ve sanırım 250 uçak daha alacaklar." dedi.
Trump, mayıs ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Boeing'den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini açıklamıştı.