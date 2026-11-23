Evde zeytin yapmanın ne kadar basit olduğunu yaptığımız araştırmalar sonucunda kavradık ve sizlere en basit yöntemleriyle adım adım açıklayacağız. İşte evde yeşil zeytin nasıl yapılır, yeşil zeytin nasıl kurulur sorusunun cevapları…

Evde yeşil zeytin nasıl yapılır sorusunun cevabı oldukça basit. Size vereceğimiz yöntemlerle kısa sürede zeytin kurmayı öğrenecek bir daha asla dışarıda hazır satılan zeytinlerden tüketmeyeceksiniz.

İşte sizler için araştırıp derlediğimiz evde yeşil zeytin yapımı…

Malzemeler

2 kg yeşil zeytin

4 adet limonun suyu

4 yemek kaşığı kaya tuzu

İşte evde kurulan yeşil zeytinin sağlığınıza olan faydaları;

Evde kurulan yeşil zeytinin içerisinde A,C,E vitaminleri, protein, kalsiyum, klor, kükürt ile değerli mineraller bulunmaktadır.

Evde yapılan yeşil zeytinin kalp sağlığını koruduğu yapılan araştırmalar ile belirlenen zeytin aynı zamanda kötü kolesterolü düşürür. Kalp sağlığı ve damar sağlığının korunmasında etkili olup kalpteki ritim bozukluklarının düzene girmesine yardımcı olur.

Zeytinde bulunan farklı doymamış yağlar kilo vermeye de yardımcı olur. Zeytinyağı tüketimi ayrıca yağ hücreleri için etkili bir uyarıcıdır. Karın yağlarının erimesine yardımcı olabilir.

Kronik oksidatif stres ve kronik inflamasyon kanser gelişiminde önemli faktörler olabilir çünkü zeytin antioksidan ve anti enflamatuar özellikleri kansere karşı doğal bir koruma sistemi oluşturabilir.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar zeytinin alerjilere karşı da etkili olduğunu ortaya koymuştur.