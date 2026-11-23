Esenyurt'ta 5 yaşındaki sabiye alçak saldırı! Esenyurt tacizcisi böyle yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Esenyurt'ta ekmek alıp evine dönen 5 yaşındaki kız çocuğuna apartman girişinde tacizde bulunan şahıs, güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucu yakalandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan iğrenç olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, sapığın adresini tespit ederek düzenlediği operasyonla şahsı gözaltına aldı.
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan iğrenç olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, sapığın adresini tespit ederek düzenlediği operasyonla şahsı gözaltına aldı.
EKMEK ALIP DÖNEN SABİYE EVİNİN KAPISINDA PUSU KURDU
Olay, Esenyurt ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için evinden çıkan 5 yaşındaki kız çocuğu, dönüş yolunda evinin kapısına geldiği sırada orada bekleyen şahsın tacizine uğradı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin bina girişinde beklediği ve eve girmek üzere olan küçük çocuğu zorla öptüğü görüldü.
POLİS KAMERALARDAN İZ SÜRDÜ, ADRESİNE BASKIN YAPTI
Alçak saldırının güvenlik kamerasına yansımasının ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki kamera görüntülerini mercek altına alan ve saha çalışması yürüten asayiş ekipleri, zanlının kimliğini ve Yeşilkent Mahallesi'ndeki ikamet adresini kısa sürede belirledi. Harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.