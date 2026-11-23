2008 yılında yapılan NATO Zirvesi’nde dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel’in çekinceleri nedeniyle Ukrayna’nın ittifaka kabul edilmemesini hata olarak nitelendiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tersi bir durumda Rusya ile savaşın önlenebileceğini savundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya’nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

Merz ve Rutte, düzenledikleri ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesi için süren çabaları ve NATO'nun doğu kanadına yönelik Rusya kaynaklı tehditleri gündeme getirdi.

Başbakan Merz, geçen perşembe günü Berlin’de yapılan Gönüllüler Koalisyonunda Avrupa, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan uzlaşmaya dikkat çekerek, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış istediklerini söyledi.

2008 YILINDAKİ ZİRVEYİ HATIRLATTI

Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda son dönemde artan çağrılara ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'nın NATO üyeliğini görüşmenin zamanının geldiği yönündeki açıklamasına ilişkin soruya ise dikkat çekici bir cevap verdi.

Merz, 2008 yılında Romanya'nın başkenti Bükreş’te yapılan NATO Zirvesinde Ukrayna’nın ittifaka kabul edilmemesinin bir hata olduğunu belirterek, o tarihte kendisi gibi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan olan Angela Merkel’in tutumunu eleştirdi.

"UKRAYNA NATO ÜYESİ OLSAYDI, BU SAVAŞ ÖNLENEBİLİRDİ"

Merz, "Geriye dönüp bakıldığında 2008'de Bükreş'teki NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi yönündeki Amerikan önerisine uymamanın ne büyük bir hata olduğu açıkça görülüyor. 2008 yılında Bükreş’teki NATO Zirvesi'nde Ukrayna NATO üyesi olsaydı, bu savaş muhtemelen önlenebilirdi.X

Bu nedenle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'nın NATO üyeliğini görüşmenin zamanının geldiği yönündeki tutumu mantık açısından tutarlıdır. Üstelik bu tutum, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu ve savaşın sona ermesinden sonra da vermek istediğimiz güvenlik garantileri ile de uyumludur" dedi.

NATO'NUN 5'İNCİ MADDESİNİ SAVUNDU

Ukrayna’nın NATO’nun 5’inci maddesine benzer güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu belirten Merz, "Bu güvenlik garantileri, madde 5’e benzer güvenlik garantileri olacaktır. Bu bakımdan bu güvenlik garantileri, bir NATO üyeliğiyle zaten oldukça yakındır ve açıkçası Ukrayna’nın acilen ihtiyaç duyduğu bu tür güvenlik garantileri olmadan ülkenin geleceğini hayal edemiyorum.

Bu güvenlik garantileri sadece Ukrayna için değil hepimiz için geçerlidir. Avrupa’da, Almanya’da, Finlandiya’da, Danimarka’da ve Polonya’da hangi saldırılara maruz kaldığımızı görüyoruz. Şu anda hepimiz, Rusya’nın siber saldırılarının hedefindeyiz ve bunlara karşı kendimizi daha iyi korumalıyız" dedi.

Bu güvenlik garantileri sadece Ukrayna için değil hepimiz için geçerlidir. Avrupa’da, Almanya’da, Finlandiya’da, Danimarka’da ve Polonya’da hangi saldırılara maruz kaldığımızı görüyoruz. Şu anda hepimiz, Rusya’nın siber saldırılarının hedefindeyiz ve bunlara karşı kendimizi daha iyi korumalıyız" dedi.