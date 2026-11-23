Vücudundaki izleri ve 1,5 yıldır yaşadığı ağır travmayı dile getiren mağdur, kuralsızca aslan beslenmesine tepki göstererek vatandaşları güvenlik güçlerine haber vermeye ve mücadele etmeye çağırdı.

GEÇEN YILKİ SALDIRIDA YAŞADIKLARINI TEK TEK ANLATTI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 Temmuz 2025 tarihinde eşiyle fıstık sulamaya gittiği sırada hayvan parkından kaçan aslanın saldırısına uğrayan mağdur, o dehşet anlarını aktardı. Eşinin ayağının ısırılmasıyla uyandığını ve yırtıcının üzerlerine atladığını belirten mağdur, boynundan tuttuğu hayvanla uzun süre boğuştuklarını, ayaklarından ve kulağından ısırıldığını, boğazını sıktıktan sonra hayvanın uzaklaştığını ve askerlerin müdahalesiyle kurtulduklarını söyledi.

BİR YIL BUÇUKTUR SALYA AKITIYOR, ASLAN BESLENMESİNE İSYAN ETTİ

Saldırı nedeniyle bir kulağının küçüldüğünü, yüzünde uyuşma oluştuğunu, sakallarının döküldüğünü ve 1,5 yıldır salya akıttığını ifade eden mağdur, bu acının başka kimsenin başına gelmemesini istedi. Yasaklı köpek türlerinin dahi gündemde olduğu ülkede nasıl aslan beslenebildiğini sorgulayan mağdur, bu tür beslemelerin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı ve vatandaşlara yırtıcıyı gördüklerinde güvenlik güçlerine haber vermeleri, kaçmak yerine mücadele etmeleri çağrısında bulundu. İstanbul Valiliği ise Uskumruköy'de görülen aslanın sağ yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurarak vatandaşlardan yaklaşmamalarını ve ekiplere alan açmalarını istedi.