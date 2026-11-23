İncirlik Üssü önünde ABD askerlerine şok protesto! Filistinli mazlumların sesi olan kadınlar emperyalistlere haddini bildirdi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana'da İncirlik Hava Üssü önünde görevli ABD askeri personeli, Filistin gönüllüsü kadınların sert tepkisiyle karşılaştı.
İşgalci İsrail'in Filistin'deki katliamlarına destek veren ABD askerlerine tepki gösteren kadınlar sloganlarla protesto düzenlerken, ABD personeli karşılık veremeden araçlarıyla bölgeden hızla uzaklaştı.
FİLİSTİN GÖNÜLLÜSÜ KADINLARDAN SERT TEPKİ
Adana'da İncirlik Üssü çevresinde bir araya gelen Filistin destekçisi bir grup kadın, bölgede bulunan ABD askeri personeline tepki gösterdi. Filistin'de yaşanan zulümlere karşı duruş sergileyen kadınlar, ABD askerlerine yönelik sloganlarla öfkelerini dile getirerek üs önündeki varlıklarına tepki gösterdi.
KARŞILIK VEREMEDİLER, ARAÇLARLA KAÇTILAR
Kısa süreli gerginlik yaratan protesto sırasında kadınların yükselen tepkisi karşısında ABD askeri personelinin herhangi bir karşılık vermediği görüldü. Tepki üzerine bölgede duramayan ABD askerleri, bulundukları araçlara binerek hızla uzaklaştı.
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